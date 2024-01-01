Мосбиржа подала апелляционную жалобу по делу об изъятии акций Соликамского магниевого завода Речь идёт о ценных бумагах, принадлежавших миноритариям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» подана апелляция по делу об изъятии в пользу государства принадлежащих миноритарным держателям акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Жалоба пока не принята к производству. Мосбиржа выступает в деле в качестве третьего лица, пишет Интерфакс.

Напомним, два года назад суд признал приватизацию СМЗ в 1992 году незаконной. В собственность государства изъяли 89,4% акций завода. Четырьмя основными их владельцами были Сергей Кирпичёв, Пётр Кондрашёв, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Все суды по оспариванию данного решения они проиграли.

Потом прокуратурой Пермского края было выдвинуто требование изъять в пользу государства акции СМЗ у миноритариев, купивших их на Московской бирже. Речь идёт о почти 10,6% акций компании, которыми владели 2,3 тыс. миноритарных акционеров. Арбитражный суд Пермского края поддержал надзорный орган 22 марта 2024 года, объяснив своё решение так: поскольку приватизация предприятия в 1992 году признана незаконной, все последующие сделки нельзя считать добросовестными.

Почти сразу пострадавшие миноритарии начали подавать жалобы в краевой арбитраж.

Тогда же председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции пообещала подумать, как с законодательной точки зрения регулятор мог бы защитить миноритариев, потому что подобное изъятие акций пагубно влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке.

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