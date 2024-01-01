Алёна Бронникова В суд Прикамья поступили жалобы миноритариев на изъятие у них акций СМЗ В пользу РФ взыскано более 2 тысяч акций миноритариев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступили три жалобы миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно опубликованной информации суда, жалобы на решение об изъятии акций в пользу РФ направили Ирина Ваал, которой принадлежат три акции ОАО «СМЗ», Денис Кочеров, которому принадлежат десять акций завода, и владелец 145 акций Анна Тимохина.

В конце марта Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора об истребовании в пользу РФ 10,6% акций миноритарных акционеров ОАО «СМЗ». По данным решения суда, опубликованного 2 апреля, в целом по иску проходит 2,3 тыс. ответчиков — физических и юридических лиц.

Прокуратура региона сочла также покупку акций СМЗ на Московской бирже недобросовестным приобретением, так как приватизация предприятия была проведена неправомерным способом. По мнению надзорного органа, владельцы акций общества, в том числе частные инвесторы, с учётом обстоятельств не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, «поскольку указанное имущество выбыло от РФ помимо её воли».

Ранее Генпрокуратуре удалось добиться в суде изъятия в собственность государства 89,4% акций мажоритариев, в числе которых были Пётр Кондрашёв, Сергей Кирпичёв, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, после чего владельцами ценных бумаг стала ГК «Росатом».

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