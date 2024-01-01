Зарина Ситдикова Прокуратура Пермского края сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске Ведомство признаёт неправомерной покупку ценных бумаг из-за незаконной приватизации СМЗ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края считает покупку акций Соликамского магниевого завода на Московской бирже недобросовестным приобретением из-за того, что приватизация предприятия была проведена неправомерным способом. Об этом надзорный орган сообщил РБК.

По мнению прокуратуры, комитет по управлению имуществом Пермской области во время приватизации предприятия в 1992-1997 годах вторгся в компетенцию правительства России и, тем самым, посягнул на экономический суверенитет страны. Ведомство, не имевшее полномочий на такого рода действия, не направило документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России, чем лишило его возможности представить соответствующие материалы на утверждение в правительство РФ.

«С учётом установленных обстоятельств и в соответствии с положениями ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, лица, в настоящее время владеющие акциями АО «Соликамский магниевый завод», не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо её воли», — цитирует позицию прокуратуры издание.

Надзорный орган признаёт это законным основанием для изъятия акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода, которые также считаются недобросовестными приобретателями ценных бумаг.

В конце марта Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора об истребовании в пользу РФ 10,6% акций миноритарных акционеров ОАО «СМЗ». Ранее Генпрокуратуре удалось добиться в суде изъятия в собственность государства 89,4% акций мажоритариев, в числе которых были Пётр Кондрашёв, Сергей Кирпичёв, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, после чего владельцами ценных бумаг стала ГК «Росатом».

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