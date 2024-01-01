В Перми одобрили строительство сквера и спортивного объекта на Парковом Проект ПМД прошёл общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В квартале между улицами Строителей, Песчаной и Шпалопропиточной в Дзержинском районе Перми для обустройства территории общего пользования и строительства физкультурно-спортивного объекта (ФОК) установили зону ТОП-1 (скверы, бульвары) и зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Представитель ООО «СЗ «ПМД-Городские горки» представил проект на заседании комиссии по ПЗЗ 25 апреля.

«Территория интересная, для нас это определённый вызов. Концепция сквера получила рабочее название "Парк открытий". В него мы вкладываем множество смыслов. Один из основных — это открытие для жителей микрорайона промышленной территории, которая была не доступна для посещения. Сейчас она предлагается к благоустройству и станет входом на территорию комплексного развития», — рассказал представитель компании.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

По его словам, к озеленению парка подойти планируется аккуратно: сохранить ландшафт и существующие деревья, обустроив тропиночную сеть, не затрагивая их. В сквере предусмотрено наполнение для всех групп населения — беседки, амфитеатр, детская площадка и спортивные сооружения, а также беговые и велосипедные дорожки.

В отношении данной и прилегающей территории заключён договор о КРТ. В его рамках также возведут ФОК. Объект будет доступен для всех местных жителей.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Ранее на участке по ул. Шпальной, 2 планировалось возвести спорткомплекс с акцентом на фигурное катание. Однако в связи с планами строительства в районе ДКЖ многофункциональной спортивной арены на 10 тыс. мест с двумя ледовыми полями, а также действующим спортивным комплексом «Ледовый» и вторым объектом по ул. 1-й Урожайной, 3а, который сейчас достраивается, было предложено реализовать на этом месте ФОК. Проект был подготовлен администрацией города и согласован с краевыми ведомствами.

С просьбой установить соответствующие территориальные зоны ПМД обратилось в комиссию по ПЗЗ в декабре прошлого года. Проект прошёл общественные обсуждения, замечаний и предложений не поступило. По итогам рассмотрения проекта в апреле члены комиссии также поддержали установление зоны ТОП-1 и ЦС-3 в отношении рассматриваемой территории.

О том, что вдоль новой автомагистрали может появиться жилой район Красный Октябрь, стало известно в ноябре прошлого года. Развитием территории займутся сразу несколько девелоперов. Так, в декабре край подписал с ПМД соглашение о КРТ по ул. Телеграфной, 6, где ранее размещался маргариновый завод, а в марте компания получила разрешение от краевого минимущества на строительство МКД по ул. Трамвайной, 27.

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