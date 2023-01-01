Алёна Бронникова Власти Прикамья раскрыли подробности строительства ФОКа на Парковом Спортивный комплекс появится в новом микрорайоне Красный Октябрь Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В рамках соглашения о комплексном развитии территорий в Дзержинском районе Перми компания ПМД планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Краевое минимущества раскрыло подробности нового объекта.

ФОК будет предназначен для занятий различными видами спорта и рассчитан на 2 тыс. мест. Он разместится по ул. Шпальной, 2. Кроме того, за счёт собственных средств застройщик возведёт в квартале улиц Желябова, Куфонина, Строителей и проспект Парковый спортивное сооружение с беговыми дорожками и уличными тренажёрами. Площадка будет доступна для спортивных и досуговых занятий всем возрастным и социальным группам населения.

Ранее на участке по ул. Шпальной, 2 планировалось возвести спорткомплекс с акцентом на фигурное катание. Однако в связи с планами строительства в районе ДКЖ многофункциональной арены на 10 тыс. мест с двумя ледовыми полями, а также действующим спортивным комплексом «Ледовый» и вторым объектом по ул. 1-й Урожайной, 3а, который сейчас достраивается, было предложено реализовать на этом месте ФОК. Проект был подготовлен администрацией города и согласован с краевыми ведомствами. В минимущества отметили, что новый ФОК станет местом притяжения всего микрорайона Парковый.

«Большое внимание уделяется улично-дорожной сети и объектам социальной инфраструктуры. В данный момент идёт реконструкция ул. Строителей, связывающей район Парковый с центром города. И вопрос реновации примыкающих к строящимся магистралям территорий оставался лишь вопросом времени», — рассказали в ведомстве.

О том, что вдоль новой автомагистрали может появиться жилой район Красный Октябрь, стало известно в ноябре. Развитием территории займутся сразу несколько девелоперов. Так, 11 декабря край подписал с ПМД соглашение о КРТ по ул. Телеграфной, 6, где ранее размещался маргариновый завод, а 4 декабря компания получила положительное заключение экспертизы на строительство МКД по ул. Трамвайной, 27.

КРТ будет реализовано с учётом транспортного моделирования, также компания обустроит общественное пространство с зелёными насаждениями. Застройщики уже направили соглашения о сотрудничестве с администрацией Перми для развития сети социнфраструктуры.

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