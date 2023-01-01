В Перми район Красного Октября могут застроить жильём Мастер-план презентовали на градсовете Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вдоль новой автомагистрали по ул. Строителей в Перми может появиться новый жилой район — Красный Октябрь. Соответствующий мастер-план комплексного развития территории (КРТ) разработали краевые власти. Он был представлен на региональном градсовете. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На заседании было объявлено о планах четырех девелоперов — компаний «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД — на строительство более 409 тыс. кв. м жилья, а также развитие социальной инфраструктуры в районе Красного Октября.

ГК «Альфа» планирует застроить участки по улицам Трамвайной, 37 и Алтайской, 2/1, на площади около 2,3 га.

Nova, в свою очередь, осваивает пространство в 3 га между улицами Шпальной и Желябова, где наряду с жилыми комплексами планируется создание социальных и дорожных объектов инфраструктуры.

Компания «Унистрой» займется застройкой складских территорий площадью 2,7 га, расположенных на улице Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35, со строительством примерно 49 тыс. кв. м жилья.

ПМД возглавит редевелопмент бывшего маргаринового завода по адресу улица Телеграфная, 6, а также смежных участков на Трамвайной, 27, общей площадью около 21 га.

Член градсовета, гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков считает, что в представленных инициативах по комплексному развитию в целом учтены интересы будущих жителей, бизнеса и власти. «Необходимо понимать, что мастер-план — это просто соглашение о намерениях, а не окончательный проект»,— отмечает эксперт.

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