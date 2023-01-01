Алёна Бронникова В Перми состоятся общественные обсуждения по территории будущего района Красный Октябрь Комиссия по ПЗЗ рассмотрела несколько заявлений застройщиков Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми отправлены на общественные обсуждения проекты по нескольким участкам в Дзержинском районе, в отношении которых прорабатывается вопрос о комплексном развитии территории (КРТ). Ранее региональный градсовет рассмотрел мастер-план по застройке будущего микрорайона Красный Октябрь, расположенный вдоль ул. Строителей. Вопросы об установлении соответствующих территориальных зон и детали проектов рассмотрела комиссия по ПЗЗ на заседании 14 декабря.

Так, ПМД обратился в комиссию по двум участкам. Одним из них занимается ООО «СЗ «ПМД — Городские горки». Он ограничен кварталом между улицами Телеграфной, Трамвайной, Желябова и Строителей. Для обустройства территории общего пользования необходимо установить соответствующую зону ТОП-1 — скверы, бульвары и зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 в квартале улиц Строителей —Песчаной —Шпалопропиточной.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «СЗ «Арт Сити» попросил установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения с возможностью застройки переменной этажности в 15 и 25 этажей по ул. Шпальной и соответствующего дополнения градрегламента. Речь идёт в том числе об участке по ул. Шпальной, 2, где ранее планировалось строительство Регионального центра фигурного катания. Представитель минспорта объяснил, что от планов по строительству центра было решено отказаться, так как ближайшие ледовые объекты находятся в доступности для жителей Дзержинского района. В части реализации социальных объектов в квартале между улицами Телеграфной, Трамвайной, Желябова и Строителей планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс со специализацией на художественную гимнастику и обустроить спортивные площадки с беговыми дорожками. Проект был подготовлен администрацией города и согласован с краевыми ведомствами.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В отношении участка по ул. Шпальной проводятся работы по транспортному моделированию, формированию жилой застройки и благоустроенной территории, здесь будут обустроены парковая зона, пешеходные и беговые дорожки. С ПМД уже заключён договор о КРТ.

Рядом с данной территорией по ул. Шпальной жилые дома планирует построить другой застройщик. В комиссию по ПЗЗ в качестве ИП обратились соучредители «Орсо Групп» депутат гордумы Михаил Бесфамильный и Николай Смирнов об установлении территориальной зоны Ц-2 с подзонами в 25 этажей и коэффициентом плотности застройки 2,73. Как рассказал сам депутат, по данному участку ведётся совместная с ПМД работа для согласования внешнего облика домов в одной гамме и транспортного моделирования. Так, «Орсо Групп» планирует проработать выезд с ул. Шпальной на ул. Куфонина, а ПМД — выезд на ул. Трамвайную.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Директор ГКУ «Институт регионального и городского планирования» Елена Ермолина отметила, что в генеральном плане эта территория обозначена как территория развития преобладающих функций с реализацией сразу нескольких управляющих функций, в том числе развитие рельсового транспорта и создание водно-зелёного каркаса. Кроме жилья здесь будут созданы объекты социальной и спортивной инфраструктуры.

На часть территории уже разработана документация по планировке. Также планируется обустройство рекреационной зоны долины реки Мулянки. Застройщик, который будет заниматься этим участком, пока не называется.

«Это системный подход к территории. Пожалуй, мы одни из первых в России, кто реализует такой подход — от генерального плана до КРТ», — добавила она.

Все рассмотренные вопросы были поддержаны членами комиссии по ПЗЗ. Далее проекты будут представлены на общественных обсуждениях.

В начале текущей недели минимущества Пермского края подписало с ПМД соглашение о КРТ по ул. Телеграфной, 6. В планах у компании приступить к застройке территории бывшего маргаринового завода в октябре 2024 года. На 11 га будут возведены 26-этажные дома, суммарная площадь жилья которых составит 160 тыс. кв. м, а также объекты социальной инфраструктуры. Работы планируется завершить к 2034 году. ПМД планирует также застройку смежного участка по ул. Трамвайной, 27, общая площадь территорий составит почти 21 га. Проектная документация строительства многоквартирного жилого дома по ул. Трамвайной, 27 получила положительное заключение экспертизы 4 декабря. Компания ООО СЗ «Энтузиаст», входящая в холдинг ПМД, уже приступила к возведению объекта.

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