Алёна Бронникова Власти подписали договор о КРТ бывшего маргаринового завода в Перми К застройке участка приступят осенью 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подписало соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) по ул. Телеграфной, 6 в Дзержинском районе Перми с застройщиком — ПМД. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на ведомство.

В планах у компании приступить к застройке территории бывшего маргаринового завода в октябре 2024 года. На 11 га будут возведены 26-этажные дома, суммарная площадь жилья которых составит 160 тыс. кв. м, а также объекты социальной инфраструктуры. Работы планируется завершить к 2034 году.

Строительство будет проходить в три этапа. До декабря 2027 года планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с гимнастическим залом общей площадью не менее 2 тыс. кв. м, спортплощадку и сквер. Объекты передадут на безвозмездной основе в собственность администрации Перми.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что краевые власти разработали мастер-план комплексного развития территории в Дзержинском районе. Согласно документу, вдоль новой автомагистрали по ул. Строителей в Перми появится новый жилой район — «Красный Октябрь».

ПМД планирует застройку территории бывшего маргаринового завода по ул. Телеграфной, 6, а также смежного участка по ул. Трамвайной, 27, общая площадь составит почти 21 га. Здесь девелопер построит ЖК «Новый Парковый» с объектами социальной инфраструктуры. Проектная документация строительства многоквартирного жилого дома по ул. Трамвайной, 27 получила положительное заключение экспертизы 4 декабря. Компания ООО СЗ «Энтузиаст», входящая в холдинг ПМД, уже приступила к возведению объекта.





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