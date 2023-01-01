Алёна Бронникова Проект застройки участка рядом с бывшим маргариновым заводом в Перми прошёл экспертизу ПМД возведёт дом на Трамвайной, 27 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями рядом с бывшим маргариновым заводом в Перми получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Информация появилась на сайте ЕГРЗ.

Возведением дома по ул. Трамвайной, 27 будет заниматься компания ООО СЗ «Энтузиаст», входящая в холдинг ПМД. Проект подготовлен пермскими организациями ООО «Атри» и ООО «Ремстройпроект». Заключение 4 декабря вынесла компания ООО «Пермь-экспертиза ПСД».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что краевые власти разработали мастер-план комплексного развития территории в Дзержинском районе. Согласно документу, вдоль новой автомагистрали по ул. Строителей в Перми появится новый жилой район — «Красный Октябрь».

ПМД планирует застройку территории бывшего маргаринового завода по ул. Телеграфной, 6, а также смежного участка по ул. Трамвайной, 27, общая площадь составит почти 21 га. Здесь девелопер построит ЖК «Новый Парковый» с объектами социальной инфраструктуры.

«Мы обновляем бывшую промышленную территорию, придаём ей новое значение. Территория находится, по сути, на въезде в город со стороны Красавинского моста и является своеобразным лицом Перми. Когда мы готовили этот проект, уделяли особое внимание его архитектуре», — отмечал руководитель департамента маркетинга ПМД Артём Савельев в разговоре с «Новым компаньоном».

После получения разрешения на строительство компания планирует приступить к старту продажи квартир. В целом на планируемой территории будут построены экопарк площадью 3,5 га для всех жителей района, новая улично-дорожная сеть, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс по заданию краевого минспорта. Строительство запланировано в пять очередей, общая площадь жилья составит более 150 тыс. кв. м.

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