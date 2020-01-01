Пермь спортивная

Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию»

Расположение

Микрорайон Парковый, ул. Шпальная, 2.

Описание объекта

Здесь расположатся: крытая двухэтажная ледовая арена для проведения занятий по фигурному катанию (60х30 м), на ней будет размещено, по выражению министра спорта, «два льда» для занятий с детьми разного возраста; спортивный зал (30х18 м, высота — не менее 6 м), зал хореографии, тренажёрный зал, трибуны для зрителей на 250 мест, четыре раздевалки на 25 человек каждая, помещение для сушки формы, блок медицинских помещений, буфет на 46 посадочных мест, административные и служебные помещения.

Для чего строится

Дворец спорта предназначается для учебно-тренировочного процесса и соревнований местного уровня по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а также для свободного катания на коньках. Объект будет узкопрофильным, упор будет делаться на подготовку фигуристов для парного катания. «Нам есть чем гордиться, — говорит Татьяна Чеснокова, — наши парники поехали на Олимпиаду в качестве резервного состава».

Сроки

Завершение проекта — 2024 год.

Стоимость

640 млн руб., в том числе из бюджета Пермского края — 306,5 млн руб.