Пермь спортивная
Подготовка к «Пермь-300» включает масштабное обновление спортивной инфраструктуры
Министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми рассказала о создании инфраструктуры для проведения спортивных мероприятий юбилея.
Спортивная событийная линейка 300-летия Перми довольно обширна, и практически каждое из событий, по мнению министра, требует либо обновления инфраструктурных объектов, либо строительства новых.
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Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию»
Расположение
Микрорайон Парковый, ул. Шпальная, 2.
Описание объекта
Здесь расположатся: крытая двухэтажная ледовая арена для проведения занятий по фигурному катанию (60х30 м), на ней будет размещено, по выражению министра спорта, «два льда» для занятий с детьми разного возраста; спортивный зал (30х18 м, высота — не менее 6 м), зал хореографии, тренажёрный зал, трибуны для зрителей на 250 мест, четыре раздевалки на 25 человек каждая, помещение для сушки формы, блок медицинских помещений, буфет на 46 посадочных мест, административные и служебные помещения.
Для чего строится
Дворец спорта предназначается для учебно-тренировочного процесса и соревнований местного уровня по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а также для свободного катания на коньках. Объект будет узкопрофильным, упор будет делаться на подготовку фигуристов для парного катания. «Нам есть чем гордиться, — говорит Татьяна Чеснокова, — наши парники поехали на Олимпиаду в качестве резервного состава».
Сроки
Завершение проекта — 2024 год.
Стоимость
640 млн руб., в том числе из бюджета Пермского края — 306,5 млн руб.
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Спортивный комплекс с плавательным бассейном
Расположение
Микрорайон Парковый, ул. Шпальная, 2.
Описание объекта
Рядом с ледовым дворцом будет располагаться бассейн. Двухэтажное здание будет включать в себя бассейн для спортивного плавания на восемь дорожек (21х25 м) с трибунами, детский бассейн (6х10 м), сауну и баню, универсальный и подготовительный спортивные залы высотой не менее 6 м, тренажёрный зал, раздевалки, административные и хозяйственные помещения, буфет.
Для чего строится
Для тренировок пловцов, в том числе по синхронному плаванию, и для массового оздоровительного плавания.
Сроки
Как и для соседнего ледового дворца — 2024 год.
Стоимость
890 млн руб., в том числе из муниципального бюджета — 220 млн руб.
Состояние на сегодняшний день
По обоим объектам на ул. Шпальной, 2 разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы, земельный участок передан в безвозмездное пользование Пермскому краю. Ведутся переговоры с частным инвестором — Сбербанком — о возможности реализации проекта в рамках государственно-частного партнёрства. Ледовый дворец и бассейн находятся по одному адресу — ул. Шпальная, 2, так что здесь получится целый спортивный кластер.
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Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами «Энергия»
Расположение
Ул. Советская, 100.
Описание объекта
Формально это реконструкция известного пермского стадиона, но, по сути, новое строительство. Комплекс будет состоять из здания и стадиона с беговыми дорожками, футбольным полем и мобильными трибунами на 54 места. Четырёхэтажное здание будет включать в себя четыре функциональных блока, объединённых центральным вестибюлем и обзорной галереей, опоясывающей весь комплекс. В здании разместятся универсальный спортивный зал (44х24 м) с трибунами на 569 мест; три универсальных спортивных зала такого же размера без трибун; бассейн с медико-восстановительным комплексом; тренажёрный и фитнес-залы; залы для единоборств и бокса; три теннисных корта, расположенных на эксплуатируемой кровле; столовая на 80 посадочных мест и буфет на 20 посадочных мест.
Для чего строится
Для тренировочных занятий и соревнований по командным игровым видам спорта.
Сроки
Завершение реконструкции планируется на 25 декабря 2023 года.
Стоимость
Стоимость работ — 1,803 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» — 220,036 млн руб.; бюджет Пермского края вкладывает 1731,740 млн руб.
Состояние на сегодняшний день
14 января нынешнего года был заключён контракт на строительно-монтажные работы с компанией «Стройуниверсал-Парма». Проведены подготовительные работы на площадке, на ограждении размещены баннеры. 27 января 2022 года получено разрешение на строительство. В настоящее время объект проходит постановку на учёт в Стройнадзоре Пермского края. Выполняются работы на свайном поле. Татьяна Чеснокова сообщила, что для проектирования этого объекта были привлечены все спортивные федерации, которые планируют проводить на «Энергии» тренировки и другие мероприятия, поэтому комплекс получился уникальным по функциональности и сбалансированности. Планируется, что он будет доступен для всех, кто хотел бы позаниматься в тренажёрных залах и 25-метровом бассейне.
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Многофункциональная спортивная арена
Расположение
На территории бывшего Товарного двора.
Описание объекта
Самый крупный спортивный объект Пермского края.
Главная арена комплекса (36х66 м) будет включать трибуны на 10 000 зрительских мест; кроме того, будет тренировочная арена (30х60 м) с временными трибунами на 500 мест. Предусмотрено строительство многоуровневого наземного паркинга на соседнем участке.
Для чего строится
Комплекс предназначен для проведения хоккейных матчей IIHF, KHL, МХЛ, Высшей хоккейной лиги, соревнований по следж-хоккею; всероссийских соревнований по фигурному катанию; баскетбольных матчей FIBA, Евролиги и Кубка Европы, РФБ; тренировок по хоккею и фигурному катанию; соревнований по шорт-треку Союза конькобежцев России; а также для концертных и культурно-массовых мероприятий.
Сроки
Проект должен быть завершён к 2025 году.
Стоимость
Предварительная оценочная стоимость работ — 14 млрд руб.
Состояние на сегодняшний день
Завершено проектирование. Разработкой ПСД занималось ООО «Мирпроект» («Гипрогорпроект», Москва). 15 декабря 2021 года ПСД была загружена в Главгосэкспертизу РФ в соответствии с договором консультационного сопровождения. Прохождение экспертизы планируется на апрель-май 2022 года.
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Стадион «Юность» и Дворец спорта «Орлёнок»
Расположение
Ул. Сибирская, 47.
Описание объекта
Стадион состоит из открытой арены с искусственным покрытием, четырёхэтажного здания со вспомогательными и административными помещениями и трибун на 2500 человек. Здание ледового дворца включает в себя большую ледовую арену (60х30 м), малую ледовую арену (20х14 м), тренажёрный зал и зал хореографии. Количество зрительских мест на трибунах — 1000.
Для чего реконструируется
Стадион планируется использовать в зимнее время для тренировок и соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку, хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также для массового катания на коньках. Ледовый дворец предназначается для тренировок и соревнований по фигурному катанию, а также для массового катания на коньках. После реконструкции комплекс будет также предназначен для проведения соревнований всероссийского уровня.
Сроки
Реконструкцию стадиона и ледового дворца планируется проводить в два этапа, но оба завершатся в 2023 году.
Стоимость
1800 млн руб.
Состояние на сегодняшний день
Проектно-сметную документацию разработало ООО «Верхнекампроект», ПСД уже направлена в госэкспертизу, дата выхода из экспертизы — до 1 апреля 2022 года.
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Лыжная база «Пермские медведи»
Расположение
Ул. Спортивная, 22.
Описание объекта
После реконструкции база превратится в лыжно-биатлонный комплекс: лыжные трассы общей длиной 10 км, лыжероллерная трасса — 5 км, стадион 150х60 м, 50-метровый тир, здание спортивной базы.
Для чего реконструируется
Комплекс планируется использовать для подготовки спортивного резерва Пермского края, проведения всероссийских соревнований, первенства России, соревнований субъектов РФ, учебно-тренировочных соревнований региональных центров. Категория комплекса по системе IBU (Международного союза биатлонистов) — не ниже В. Комплекс должен быть сертифицирован для проведения международных соревнований уровня Кубка мира и Европы.
Сроки
Окончание реконструкции планируется на 2025 год.
Стоимость
Пока не определена, но в Адресной инвестиционной программе Пермского края предусмотрено 220 млн руб. на 2025 год.
Состояние на сегодняшний день
Объект передан в оперативное управление школе спортивного олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт», в настоящее время школа занимается приведением имущества в нормативное состояние. После завершения Олимпиады в Пекине на экспертизу объекта будут направлены специалисты Федерации лыжных гонок России для формирования уточнённого технического задания.
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Легкоатлетический манеж «Спартак»
Расположение
Ул. Рабочая, 9.
Описание объекта
В физкультурно-оздоровительный комплекс войдут крытый манеж с трибунами для зрителей на 229 мест, на котором расположатся круговая дорожка длиной 200 м, дорожка для спринтерского бега на 60 м, секторы для прыжков в высоту, прыжков с шестом, метания диска и толкания ядра.
Для чего реконструируется
После реконструкции в манеже можно будет проводить первенства России по лёгкой атлетике.
Сроки
2023 год.
Стоимость
562,6 млн руб., в том числе из бюджета Пермского края — 160 млн руб., из городского бюджета — 402,6 млн руб.
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Ледовая арена «Дом хоккея»
Расположение
Микрорайон Ива.
Описание объекта
Двухэтажная крытая ледовая арена, на которой расположатся два ледовых поля — размерами 30х60 м и 16х30 м, что делает «Дом хоккея» самым большим по площади среди всех тренировочных объектов в Перми.
Проектом предусмотрены зрительские трибуны на 150 мест, дорожка для тренировок по кёрлингу вдоль хоккейной коробки, тренажёрный зал и зал общей подготовки, восемь раздевалок, медико-восстановительный центр. По словам министра спорта, планировка арены позволит проводить несколько тренировочных процессов одновременно: хоккей и кёрлинг не будут мешать друг другу.
Для чего строится
Профильный объект для хоккейных тренировок, в том числе для занятий с детьми от трёх лет.
Сроки
Конец 2023 — начало 2024 года.
Стоимость
1100 млн руб., в том числе средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» — 128,7 млн руб., бюджета Пермского края — 221,3 млн руб.
Состояние на сегодняшний день
В настоящее время ведутся работы по проектированию за счёт внебюджетных источников финансирования, проводятся переговоры с потенциальным инвестором — Сбербанком — о заключении концессионного соглашения, составлен чек-лист.
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