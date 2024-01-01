Дежурная, допустившая столкновение поезда Адлер–Пермь с тепловозом, признана виновной Вынесен приговор по транспортному делу Поделиться Твитнуть

фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновской области Чердаклинский районный суд вынес приговор по делу о столкновении поезда Адлер—Пермь с тепловозом. Подсудимая — 52-летняя бывшая дежурная железнодорожной станции Бряндино признана виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). С учётом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимую к ограничению свободы на полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе Ульяновской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, днём 22 ноября 2023 года женщина вышла на смену в состоянии алкогольного опьянения и в результате небрежности нарушила требования по организации движения поездов. В частности, при пропуске пассажирского поезда она не убедилась в отсутствии других составов на пути перегона Бряндино—Тиинск и дала неверные распоряжения по движению поездов. Это привело к аварии на станции Бряндино Куйбышевской железной дороги, где пассажирский поезд сообщением Адлер—Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.

Медицинская помощь понадобилась 25 пассажирам. У одного из пассажиров, 67-летнего мужчины, врачи Пермской краевой больницы диагностировали перелом четырёх рёбер. Во время удара его бросило грудью на угол стола, а с верхней полки на него упал сосед. Ущерб от столкновения поезда с локомотивом оценён в размере 1 млн руб.

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