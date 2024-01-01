В Пермском крае 19 апреля похоронят погибшего на СВО Вячеслава Яшкина Поделиться Твитнуть

Вячеслав Яшкин

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Соликамска Пермского края Вячеслав Яшкин. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации Соликамского городского округа и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

Вячеслав родился 17 июня 1977 года. Окончил в родном городе школу № 16 и Соликамский технологический колледж, затем работал на предприятиях округа.

Прощание с военнослужащим проходит 19 апреля с 10.00 в ДК «Прикамье».

Ранее сообщалось ,что в Краснокамском городском округе 17 апреля похоронили участника спецоперации Павла Чегодаева. Посмертно мужчина был награждён Орденом мужества. А 18 апреля состоялись похороны ещё двух участников СВО: Александра Егорова из Добрянского городского округа и Вадима Гребенюка из Соликамска.

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