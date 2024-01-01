В Пермском крае похоронили участника СВО Павла Чегодаева
Его посмертно наградили Орденом мужества
В Краснокамском городском округе 17 апреля состоялись похороны участника спецоперации Павла Чегодаева. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.
Известно, что сержант Чегодаев погиб в ходе СВО при исполнении воинского долга, посмертно его наградили Орденом мужества. Как и где военнослужащий погиб, власти не уточнили.
В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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