В Пермском крае похоронили участника СВО Павла Чегодаева Его посмертно наградили Орденом мужества Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Краснокамского городского округа

В Краснокамском городском округе 17 апреля состоялись похороны участника спецоперации Павла Чегодаева. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.

Известно, что сержант Чегодаев погиб в ходе СВО при исполнении воинского долга, посмертно его наградили Орденом мужества. Как и где военнослужащий погиб, власти не уточнили.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

У Александра Егорова остались жена, двое детей и отец.





Ранее сообщалось, что в ходе СВО на территории Донецкой народной республики 25 марта погиб житель Красновишерска Юрий Хроменков. В зону СВО мужчина попал, заключив контракт с минобороны. Военнослужащего похоронили на родине 12 апреля.

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