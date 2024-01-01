В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Юрия Хроменкова Поделиться Твитнуть

Юрий Хроменков

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики 25 марта погиб житель Красновишерска Пермского края Юрий Хроменков. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. «Красновишерский городской округ скорбит, прощаясь с красновишерцем, с честью и достоинством исполнившим свой воинский долг. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества», — говорится в информации.

Юрий Владимирович Хроменков родился 28 января 1979 года в Красновишерске. Учился в средней школе № 1, после служил в армии, где ему было присвоено звание старшего сержанта.

Вернувшись со срочной службы, работал водителем на лесовозах, хорвестерах, автобусах.

«Он был добрым, отзывчивым человеком, опорой своей семьи», — рассказали чиновники.

В зону СВО мужчина попал, заключив контракт с минобороны.

Похоронили Хроменкова на родине 12 апреля.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб житель Березников Владимир Кисляков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.