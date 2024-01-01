Алёна Бронникова
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Кисляковым
Военнослужащий был родом из Березников
В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб житель Березников Владимир Кисляков. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего в социальных сетях.
«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Кисляков Владимир Андреевич. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Андреевича», — сообщается в группе «Березники официальные» ВКонтакте.
Прощание с погибшим состоится 16 апреля. Гражданская панихида начнётся в 11 часов в местном Культурно-деловом центре.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели на СВО 40-летнего уроженца Чёрмоза Андрея Пелевина. Он заключил контракт с Минобороны РФ в январе этого года. Был убит 12 марта. Похороны прошли 12 апреля.
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