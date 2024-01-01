В Прикамье похоронят участника СВО Андрея Пелевина Ему было 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Ильинского городского округа

В ходе спецоперации 12 марта этого года погиб уроженец Чёрмоза Андрей Пелевин. Об этом сообщает администрация Ильинского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Андрей Пелевин родился 13 сентября 1983 года. После окончания девяти классов Чёрмозской средней школы, поступил в агролицей, где выучился на овощевода-повара.

Отслужив в армии, он работал в отделе МВД России по Ильинскому району, а с 2013 по 2018 год вновь служил — уже по контракту.

В январе этого года он заключил контракт с Минобороны РФ и решил принять участие в российской спецоперации на территории Украины. А погиб 12 марта. При каких обстоятельствах, власти не сообщили.

Прощание с Андреем Пелевиным состоится завтра, 12 апреля, в 12.00 в Доме культуры Чёрмоза.

Администрация Ильинского городского округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.

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