В Пермском крае 17 апреля похоронят погибшего на СВО Вадима Гребенюка Поделиться Твитнуть

Вадим Гребенюк

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Вадим Гребенюк. Об этом сообщили представители администрации Соликамского городского округа Прикамья ВКонтакте и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего. «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — говорится в информации.

Вадим Гребенюк родился в 1985 году. После окончания школы № 3 поступил в ПТУ-64, позднее работал на предприятиях округа.

Церемония прощания с бойцом состоится 17 апреля во Дворце культуры завода «Урал» и начнётся в 10.00.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО на территории Донецкой народной республики 25 марта погиб житель Красновишерска Юрий Хроменков. В зону СВО мужчина попал, заключив контракт с минобороны. Военнослужащего похоронили на родине 12 апреля.

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