В зоне СВО погиб 33-летний Александр Егоров из Прикамья
У мужчины остались двое детей, жена и отец
В зоне специальной военной операции погиб житель Добрянского городского округа Прикамья Александр Егоров. Об этом сообщили представители городской администрации в соцсети Вконтакте и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Александр родился 6 июня 1990 года в Полазне. Окончил местную школу. В СПТУ №41 в Перми выучился на каменщика. Работал электриком.
20 декабря 2023 года Егоров заключил контракт для участия в СВО. Служил стрелком-сапёром первого отделения штурмовой роты мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады. Вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики 18 февраля 2024 года мужчина погиб.
У него остались жена, двое детей и отец. «Александр Александрович был очень смелым, хорошим и жизнерадостным человеком. Заботливым отцом и мужем», — говорится в некрологе.
Прощание с военнослужащим состоится в школе п. Камский 17 апреля. Начало в 11:00.
В тот же день в Соликамске похоронят другого погибшего в зоне СВО жителя Прикамья Вадима Гребенюка.
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