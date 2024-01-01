В зоне СВО погиб 33-летний Александр Егоров из Прикамья У мужчины остались двое детей, жена и отец Поделиться Твитнуть

Александр Егоров

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В зоне специальной военной операции погиб житель Добрянского городского округа Прикамья Александр Егоров. Об этом сообщили представители городской администрации в соцсети Вконтакте и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александр родился 6 июня 1990 года в Полазне. Окончил местную школу. В СПТУ №41 в Перми выучился на каменщика. Работал электриком.

20 декабря 2023 года Егоров заключил контракт для участия в СВО. Служил стрелком-сапёром первого отделения штурмовой роты мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады. Вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики 18 февраля 2024 года мужчина погиб.

У него остались жена, двое детей и отец. «Александр Александрович был очень смелым, хорошим и жизнерадостным человеком. Заботливым отцом и мужем», — говорится в некрологе.

Прощание с военнослужащим состоится в школе п. Камский 17 апреля. Начало в 11:00.

В тот же день в Соликамске похоронят другого погибшего в зоне СВО жителя Прикамья Вадима Гребенюка.

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