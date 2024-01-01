У пермского ХК «Молот» сменится главный тренер
С Павлом Зубовым не продлят контракт
ХК «Молот» (Пермь) и главный тренер Павел Зубов приняли решение по обоюдному согласию сторон не подписывать соглашение на новый сезон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Благодарим Павла Владимировича за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения тренерской карьеры!» — говорится в информации.
Павел Зубов возглавил пермскую команду в октябре 2023 года. До этого, в сентябре, он был назначен старшим тренером "Молота". Под его руководством команда провела рекордную для себя 17-матчевую победную серию, а также впервые в истории клуба завоевала Кубок Шелкового пути.
При этом пермский «Молот» не сумел выйти в четвертьфинал розыгрыша Кубка Петрова. Пермяки в серии матчей плей-офф, как и год назад, уступили красноярскому «Соколу».
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