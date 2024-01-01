У пермского ХК «Молот» сменится главный тренер С Павлом Зубовым не продлят контракт Поделиться Твитнуть

ХК «Молот» (Пермь) и главный тренер Павел Зубов приняли решение по обоюдному согласию сторон не подписывать соглашение на новый сезон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Благодарим Павла Владимировича за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения тренерской карьеры!» — говорится в информации.

Павел Зубов возглавил пермскую команду в октябре 2023 года. До этого, в сентябре, он был назначен старшим тренером "Молота". Под его руководством команда провела рекордную для себя 17-матчевую победную серию, а также впервые в истории клуба завоевала Кубок Шелкового пути.

При этом пермский «Молот» не сумел выйти в четвертьфинал розыгрыша Кубка Петрова. Пермяки в серии матчей плей-офф, как и год назад, уступили красноярскому «Соколу».

Специалист начал тренерскую работу в 2009 году. До назначения в Пермь, в его карьере значились клубы КХЛ: «Сибирь» (Новосибирск), «Локомотив» (Ярославль) и «Ак Барс» (Казань).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.