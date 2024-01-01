Андрей Стрельцов «Молот» выиграл регулярный чемпионат ВХЛ Это стало известно после победы пермской команды над «Южным Уралом» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК «Молот»

Титул обладателя Кубка Шёлкового пути 2024 года был разыгран в последнем туре чемпионата. При неудаче пермская хоккейная команда могла не оказаться даже в призёрах, в случае победы становилась первой.

Матч получился очень упорным. После двух периодов была ничья — 1:1. В третьем периоде пермяки забивают год, арбитры засчитывают его гол, но потом отменяют. Тут же гости выходят вперёд. Однако «молотобойцы» проявили характер и забросили подряд пять шайб. Итог поединка — 6:2. В составе победителей отличились Арсений Ерохин, Константин Рыжов, Никита Зимин, Константин Пархоменко, Владимир Пешехонов и Роман Ивашов.

Таким образом «Молот» впервые в истории выигрывает регулярный чемпионат ВХЛ и становится обладателем Кубка Шёлкового пути сезона 2023-2024 годов.

Как и в прошлом сезоне соперником «Молота» в плей-офф будет красноярский «Сокол».

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