Андрей Стрельцов Павел Зубов стал главным тренером ХК «Молот» Ранее он исполнял обязанности старшего тренера команды Поделиться Твитнуть

Павел Зубов

Новым главным тренером пермской хоккейной дружины назначен Павел Зубов. Об этом сообщает официальный сайт «Молота».

Ранее специалист уже руководил командой в паре домашних игр, исполняя обязанности главного наставника вместо Александра Гулявцева. ​

На пост старшего тренера команды назначен Роберт Харисов.

Напомним, в средине сентября тренерский штаб «молотобойцев», начинавший сезон, был отправлен в отставку. ​ Остались только тренер вратарей Дмитрий Хомутов и тренер по физподготовке Александр Бессонов. Они продолжают выполнять свои функции и сейчас.

Помимо этого, тренерский штаб команды пополнил видеотренер Игорь Макаров.

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