Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Соколу» в шестом матче серии плей-офф Это поражение выбило пермскую команду из борьбы за главный трофей Высшей хоккейной лиги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК «Молот»

В Красноярске в понедельник состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Петрова, в котором «Сокол» принимал пермский «Молот». Встреча завершилась победой хозяев — 4:3. После этого в серии до четырёх побед стал известен победитель. Красноярцы вышли дальше, одержав верх с общим результатом 4:2. Таким образом, «Молот», как и годом ранее, выбыл из розыгрыша главного трофея ВХЛ на первом этапе соревнований.

Примечательно, что «Сокол» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на 16-м месте в турнирной таблице, забрав последнюю путёвку в плей-офф. «Молот» завершил регулярный сезон на первом месте.

«Обидно, конечно. Вели 2:0, но затем последовали ненужные удаления. Неприятно, что вылетели в первом раунде, даже несмотря на то, что выиграли Кубок Шёлкового пути. Впереди встреча с руководством, будем подводить итоги сезона», — прокомментировал итог серии главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

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