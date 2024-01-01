Зарина Ситдикова Ракета «Ангара-А5» с пермскими агрегатами стартовала с космодрома Восточный Успешному запуску предшествовали две неудачные попытки Поделиться Твитнуть

Фото: Наталья Бережная, t.me/roscosmos_gk

С нового космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный впервые стартовала тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» с произведёнными в Перми узлами и агрегатами двигателя РД-191.

По данным Роскосмоса, пуск ракеты прошёл штатно, разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты. На опорную орбиту блок вышел через 12,5 мин. после старта «Ангары-А5». В настоящее время он выводит испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту.

Успешному запуску предшествовали две неудачные попытки, которые состоялись 9 и 10 апреля. В первый раз автоматика остановила старт из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. При повторном запуске появилась техническая неполадка в процессе запуска двигателя.

Как ранее отмечали в Роскосмосе, пуск «Ангары-А5» открыл лётно-конструкторские испытания нового космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

Ракета «Ангара-А5» оснащена высокотехнологичным двигателем РД-191. Он работает при высоком давлении в камере сгорания на экологически чистых компонентах топлива: кислороде и керосине. Двигатель установлен на блоках первой и второй ступеней ракеты-носителя. Он отличается большой тягой порядка 200 т на Земле. Двигатель уникален тем, что после старта уменьшает свою тягу для экономии топлива. Поэтому на нём установлена система управления, которую разработали на НПО «Энергомаш» (г. Химки Московской области). Узлы и агрегаты РД-191 производятся на пермском предприятии «Протон-ПМ».

В перспективе «Ангара-А5» полностью заменит ракету-носитель «Протон-М», работающую на более токсичных компонентах топлива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.