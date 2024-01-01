Зарина Ситдикова
Ракета «Ангара-А5» с пермскими агрегатами стартовала с космодрома Восточный
Успешному запуску предшествовали две неудачные попытки
С нового космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный впервые стартовала тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» с произведёнными в Перми узлами и агрегатами двигателя РД-191.
По данным Роскосмоса, пуск ракеты прошёл штатно, разгонный
блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты. На опорную орбиту блок вышел
через 12,5 мин. после старта «Ангары-А5». В настоящее время он выводит
испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту.
Успешному запуску предшествовали две неудачные попытки,
которые состоялись 9 и 10 апреля. В первый раз автоматика остановила старт из-за сбоя в системе наддува бака окислителя
центрального блока. При повторном запуске появилась техническая неполадка в процессе запуска двигателя.
Как ранее отмечали
в Роскосмосе, пуск «Ангары-А5» открыл лётно-конструкторские испытания нового
космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.
Ракета «Ангара-А5»
оснащена высокотехнологичным двигателем РД-191. Он работает при высоком давлении в камере сгорания на
экологически чистых компонентах топлива: кислороде и керосине. Двигатель установлен
на блоках первой и второй ступеней ракеты-носителя. Он отличается большой тягой
порядка 200 т на Земле. Двигатель уникален тем, что после старта уменьшает свою
тягу для экономии топлива. Поэтому на нём установлена система управления,
которую разработали на НПО «Энергомаш»
(г. Химки Московской области). Узлы
и агрегаты РД-191 производятся
на пермском предприятии «Протон-ПМ».
В перспективе «Ангара-А5» полностью заменит ракету-носитель «Протон-М»,
работающую на более токсичных компонентах топлива.
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