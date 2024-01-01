Зарина Ситдикова Роскосмос перенёс на сутки старт ракеты с пермским двигателем РД-191 За две минуты до пуска была дана команда отбоя Поделиться Твитнуть

Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с пермским двигателем РД-191 с космодрома Восточный по техническим причинам отложен на 10 апреля. Об этом сообщается в telegram-канале Роскосмоса.

Как сказал глава госкорпорации Юрий Борисов, старт «Ангары-А5» отложен на сутки.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты-носителя]. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — цитирует Роскосмос комментарий гендиректора госкорпорации.

По словам Борисова, сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего. Предварительно старт назначен на резервную дату, на среду. Время пуска пока не определено.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», старт ракеты «Ангары-А5» планировался в период с 6 по 10 апреля. Он станет первым для нового космического ракетного комплекса «Амур», построенного на космодроме Восточный.

Напомним, «Ангара-А5» — экологически чистая ракета, не использующая токсичные компоненты. Первая и вторая ступени космического аппарата оснащены двигателем РД-191, который производится на пермском заводе «Протон-ПМ».

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