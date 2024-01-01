Зарина Ситдикова
Роскосмос перенёс на сутки старт ракеты с пермским двигателем РД-191
За две минуты до пуска была дана команда отбоя
Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с пермским двигателем РД-191 с космодрома Восточный по техническим причинам отложен на 10 апреля. Об этом сообщается в telegram-канале Роскосмоса.
Как сказал глава госкорпорации Юрий Борисов, старт «Ангары-А5»
отложен на сутки.
«За две минуты до возможного старта автоматика остановила
процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты-носителя].
В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — цитирует Роскосмос комментарий гендиректора
госкорпорации.
По словам Борисова, сейчас специалисты разбираются в
причинах произошедшего. Предварительно старт назначен на резервную дату, на
среду. Время пуска пока не определено.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», старт
ракеты «Ангары-А5» планировался в период с 6 по 10 апреля. Он станет первым для
нового космического ракетного комплекса «Амур», построенного на космодроме
Восточный.
Напомним, «Ангара-А5» — экологически чистая ракета, не
использующая токсичные компоненты. Первая и вторая ступени космического аппарата
оснащены двигателем РД-191, который производится на пермском заводе «Протон-ПМ».
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