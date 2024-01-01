Зарина Ситдикова С космодрома Восточный состоится первый пуск ракеты «Ангара» с пермским двигателем Старт намечен на сегодня Поделиться Твитнуть

На новом стартовом комплексе космодрома Восточный готова к первому пуску ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с пермским двигателем. Старт намечен на сегодня, 9 апреля. Об этом сообщила газета «Пятница» со ссылкой на данные «Роскосмоса».

Ранее ожидалось, что старт ракеты будет осуществлён в период с 6 по 10 апреля 2024 года.

Как отмечают в госкорпорации, «Ангара-А5» — экологически чистая ракета, которая в отличие от своего предшественника «Протон-М» не использует токсичные компоненты. В будущем она его полностью заменит. На первой и второй ступенях «Ангары» используется жидкостный ракетный двигатель РД-191, серийное производство которого запущено в прошлом году на пермском предприятии «Протон-ПМ» в Новых Лядах.

Решение о вывозе ракеты «Ангара-А5» на стартовый комплекс было принято в конце марта после успешного завершения испытаний на техническом комплексе космодрома. Накануне запуска космический центр «Восточный» развернул радарную систему слежения на побережье Татарского пролива. Он будет наблюдать за падением ракетных модулей и определять координаты мест их приземления.

Старт «Ангары-А5» состоится в 18:00 по местному времени и в 14:00 по Перми. В «Роскосмосе» отмечают, что пуск «Ангары» откроет лётно-конструкторские испытания нового космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

Трансляцию пуска можно будет посмотреть по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.