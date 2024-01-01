Предприятие «Протон-ПМ» в Перми на четверть нарастило производство ракетных двигателей Выручка от продажи продукции и услуг с 2020 по 2023 год выросла более чем в три раза Поделиться Твитнуть

АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») подвело итоги работы за 2023 год и объявило о планах на 2024-ый.

Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам прошлого года объёмы производства ракетных двигателей на предприятии увеличились на четверть по сравнению с результатами 2022 года. Увеличение производительности труда составило 25%. Выручка от продажи продукции и услуг с 2020 по 2023 год выросла более чем в три раза. По итогам года было перевыполнено задание по снижению затрат в два раза, а экономическая эффективность деятельности предприятия повысилась на 20%. Заработная плата основных рабочих за последние три года выросла почти на 90%.

В данный момент «Протон-ПМ» реализует четыре инвестпроекта, общий объём финансирования которых превышает 13 млрд руб. Готовность нового корпуса 82 на площадке в Новых Лядах составляет 92%. Здесь будут размещены комплексы линий электрохимических покрытий, механообрабатывающий и механосборочный цеха, а также окончательная сборка ракетных двигателей. Строительные работы планируется завершить в мае, а введение объекта в эксплуатацию запланировано до конца текущего года. Для повышения пропускной способности производства также будет произведена модернизация литейного и механообрабатывающих цехов.

На 2024 год предприятием запланирован рост выручки в 1,5 раза, и уже сейчас 98% объёма заказов обеспечено контрактами, об этом сообщил директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов.

Напомним, что АО «Протон-ПМ» активно участвует в кооперации по серийному выпуску кислородно-керосинового двигателя нового поколения РД-191 и его модификаций для семейства ракет-носителей «Ангара». Предприятие также изготавливает продукцию для авиационной промышленности и топливно-энергетического комплекса в рамках диверсификации производства. Проводятся испытания газотурбинных установок мощностью до 25 МВт, а также осуществляется сборка и испытания газотурбинных электростанций серии «Урал» мощностью от 2,5 до 6 МВт.

Компания также является координатором программы развития кластера ракетных двигателестроения — «Технополис Новый Звёздный». Она изготавливает комплектующие для эксплуатируемого авиационного двигателя ПС-90А и его модификаций, а также литые заготовки для перспективного ПД-14.

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