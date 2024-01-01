Зарина Ситдикова
Пуск ракеты «Ангара» с пермскими агрегатами вновь перенесён
Старт отложен из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя
Вторая попытка запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Ангара-А5» с произведёнными в Перми узлами и агрегатами двигателя РД-191 оказалась неудачной. Старт перенесён на 11 апреля, сообщается в telegram-канале Роскосмоса.
Как следует из опубликованного заявления главы госкорпорации
Юрия Борисова, при повторной попытке запуска выявилась новая техническая
неполадка, которая, предварительно, связана со сбоем в системе контроля запуска
двигателя.
«Мы находимся на начальном этапе лётно-конструкторских
испытаний опытно-конструкторской работы «Амур». Этот этап как раз и
предусмотрен, чтобы выявить все нюансы, которые возможны: производственного,
конструкторского, технологического и эксплуатационного характера. Поэтому для
разработчиков отмены пусков по техническим причинам — достаточно рядовое
явление», — пояснил Борисов.
По словам гендиректора Роскосмоса, в ходе подготовки к старту
необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового
комплекса, не произошло. Поэтому после устранения ошибки будет выполнена новая
попытка пуска ракеты.
Ожидается, что старт произойдёт 11 апреля в 14:00 по
пермскому времени.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», «Ангара-А5»
— ракета-носитель тяжёлого класса, которая не использует токсичные компоненты. Она
оснащена двигателем РД-191, агрегаты и узлы для которого производятся на заводе
«Протон-ПМ» в Новых
Лядах. Головным изготовителем двигателя выступает разработчик — НПО «Энергомаш»
(г. Химки Московской области).
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