Зарина Ситдикова Пуск ракеты «Ангара» с пермскими агрегатами вновь перенесён Старт отложен из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя Поделиться Твитнуть

Вторая попытка запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Ангара-А5» с произведёнными в Перми узлами и агрегатами двигателя РД-191 оказалась неудачной. Старт перенесён на 11 апреля, сообщается в telegram-канале Роскосмоса.

Как следует из опубликованного заявления главы госкорпорации Юрия Борисова, при повторной попытке запуска выявилась новая техническая неполадка, которая, предварительно, связана со сбоем в системе контроля запуска двигателя.

«Мы находимся на начальном этапе лётно-конструкторских испытаний опытно-конструкторской работы «Амур». Этот этап как раз и предусмотрен, чтобы выявить все нюансы, которые возможны: производственного, конструкторского, технологического и эксплуатационного характера. Поэтому для разработчиков отмены пусков по техническим причинам — достаточно рядовое явление», — пояснил Борисов.

По словам гендиректора Роскосмоса, в ходе подготовки к старту необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло. Поэтому после устранения ошибки будет выполнена новая попытка пуска ракеты.

Ожидается, что старт произойдёт 11 апреля в 14:00 по пермскому времени.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», «Ангара-А5» — ракета-носитель тяжёлого класса, которая не использует токсичные компоненты. Она оснащена двигателем РД-191, агрегаты и узлы для которого производятся на заводе «Протон-ПМ» в Новых Лядах. Головным изготовителем двигателя выступает разработчик — НПО «Энергомаш» (г. Химки Московской области).

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