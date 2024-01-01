Пермская галерея участвует в выставке в Музее Москвы На выставку «Москвичка» из Перми отправились 47 произведений живописи и графики Поделиться Твитнуть

Васильев В.А. "Сын родился"

В ожидании переезда в новое здание Пермская художественная галерея продолжает участвовать в выставках в разных городах России. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе галереи, большая группа произведений живописи и графики из пермской коллекции была отправлена спецтранспортом в Музей Москвы для участия в выставке «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х годов» (6+).

Экспозиция планируется масштабная: в ней собрано около 2 тыс. произведений из 30 российских музеев и частных коллекций, в том числе произведения Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Аристарха Лентулова, Александра Тышлера, Константина Юона и других мастеров.

Выставка посвящена образу жительницы столицы, запечатлённому в живописи, скульптуре, графике, на фото, плакатах и монументальных панно знаковых художников первой половины XX века. Экспозиция будет дополнена предметами быта, текстилем, аксессуарами и другими предметами, окружавшими москвичек в жизни частной и трудовой.

Из собрания Пермской галереи в экспозиции будет представлено 47 произведений живописи и графики, в том числе «Портрет жены художника» Фёдора Антонова (1934), «Сын родился» Владимира Васильева (1937), «Портрет Героев Советского Союза Т. Гризодубовой, Т. Осипенко и Т. Расковой» Сергея Герасимова (1939), «Портрет лётчицы М.С. Зимовой» Константина Юона (1937), большое количество работ женщин-художниц: шесть произведений Нины Кашиной, пять работ Анны Самойловских и 26 произведений Александры Бычковой-Кольцовой, — а также другие произведения.

Выставка откроется 25 апреля и будет работать до 25 августа 2024 года.

В настоящий момент произведения из коллекции Пермской галереи можно увидеть в разных городах и музеях России, а в ближайшем будущем откроется ещё несколько выставок с пермским участием. Кроме того, в помещении временного хранилища Пермской галереи работает для посетителей «Немного страшная выставка» (6+).

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