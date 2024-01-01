Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мумии расскажут о жизни и смерти Во временном хранилище Пермской художественной галереи открылась «Немного страшная выставка» Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея продолжает серию выставок, направленных на то, чтобы произведения из её коллекции и зрители встречались, несмотря на то что у галереи пока нет постоянной экспозиции.

21 марта открылась первая выставка в помещении временного хранения экспонатов в административном корпусе АО «Телта» (ул. Окулова, 75, к. 3). «Немного страшная выставка. Древний Египет» (6+) состоит из экспонатов, которые никогда ранее не были в постоянной экспозиции или выставлялись давно и кратковременно, но в новом здании галереи на территории «Завода Шпагина» займут место в «Кабинете редкостей».

Выставка, посвящённая культуре Древнего Египта, будет интересна взрослым и детям. В экспозиции представлены предметы из египетских коллекций Пермской художественной галереи и Музея истории Пермского университета, которые позволяют познакомиться с традиционными ритуалами древних египтян, пугающими современного человека; с их представлениями о жизни, иероглифическим письмом, канонами изображения богов и другими характерными чертами древнеегипетской культуры.

Среди экспонатов выставки — магические амулеты и статуэтки ушебти, изображения древних богов и богинь, папирус «Книга мёртвых» и другие редко демонстрируемые предметы.

Впервые после реставрации будут показаны две древнеегипетские мумии из собрания Пермской галереи. Мумии попали в коллекцию галереи в 1920 году. Их демонстрировали лишь дважды — в 1950-х годах в экспозиции галереи и в 1998—2000 годах на выставке «От Нила до Понта Эвксинского», посвящённой искусству Египта и античности.

В 2021 году мумии и саркофаги были отправлены на реставрацию в московский реставрационный центр «Феномен». В результате проведённых в процессе реставрации комплексных исследований выяснилось, что мумии принадлежат египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры. Саркофаги относятся к более ранним периодам египетской истории. Датировку одного из саркофагов, покрытого сюжетными композициями на мифологические темы, связанные с посмертной судьбой его владельца в царстве мёртвых, удалось отодвинуть почти на 700 лет назад и датировать XI—VII веками до н. э.

В 2023 году отреставрированные мумии демонстрировались в Государственном музее Востока (Москва) на выставке «С берегов Нила до берегов Камы». И вот, наконец, они будут показаны пермякам.

Особенность новой выставки — соседство подлинных произведений с интерактивной, игровой подачей материала. Адаптация иероглифического алфавита в специальной витрине, интерактивные макеты пирамид, саркофага и погребальной камеры, рисованный путеводитель по выставке — всё это поможет юным зрителям в восприятии сложной темы древнеегипетской культуры. К выставке подготовлена образовательная программа, включающая экскурсии, лекции, мастер-классы для разных возрастов.

Кураторы выставки Евгения Наймушина и Артём Кутергин не впервые создают интерактивную познавательную выставку для детей: в старом здании галереи их прошло уже семь!

По словам Евгении Наймушиной, выставка, несмотря на «немного страшное» название, вовсе не страшная. В экспозиции много предметов, связанных с погребальными обрядами и культом загробного мира, но кураторы постарались говорить с посетителями не о смерти, а о жизни.

Евгения Наймушина, куратор «Немного страшной выставки»:

— Это выставка-приключение, выставка-квест. Это путешествие во времени и пространстве. Главные экспонаты — конечно же, наши мумии, но, если бы мы ограничились ими, акценты сместились бы в сторону религиозных верований и погребальных обрядов, а мы делали выставку о жизни, а не о смерти. Египтяне очень любили жизнь, они считали, что их жизнь будет вечной, и всю земную жизнь готовились к её продолжению в другом мире. С этой подготовкой связано много сложных ритуалов, которые современному человеку могут показаться странными и даже страшными, но всё это делалось египтянами лишь для того, чтобы продлить ту жизнь, которую они очень любили. Они считали, что загробная жизнь будет такой же, как жизнь реальная, только лучше!

Мы постарались сделать эту мысль максимально понятной для зрителя.

А в целом выставка — о культуре Древнего Египта, о древнеегипетском искусстве. Благодаря нашему партнёру — Музею истории Пермского университета — и его замечательной коллекции нам удалось показать изображения богов и амулеты, поговорить о символике и о загадочной жизни древних египтян.

Для того чтобы юные зрители успешно прошли квест, разработан интерактивный путеводитель, который, с одной стороны, даёт подсказки к основным сюжетным поворотам экспозиции, а с другой стороны, сам является набором загадок: например, детям предлагается расшифровать изображение из «Книги мёртвых».

Над экспозицией вместе с кураторами работали приглашённые художники. Театральный художник Лариса Каменских создала тактильные интерактивные экспонаты — макеты пирамид, одна из которых открывается, и, заглянув в неё, можно увидеть, как была устроена пирамида внутри — все её лестницы, коридоры и погребальные камеры. Макеты пирамид установлены на большой столешнице, покрытой песком, именно так, как они расположены в египетской Гизе. Храмы, входящие в комплекс, тоже обозначены.

Молодой художник Даниил Куликов создал настенные росписи, стилизованные под древнеегипетские, в том числе большую карту Египта, на которой видно, где вдоль берегов Нила расположены основные памятники. Нарисованы и египетские боги, поскольку статуэтки богов, показанные в экспозиции, очень маленькие (некоторые, по словам Евгении Наймушиной, «с половинку мизинчика»), а на рисунках посетители, в первую очередь дети, смогут их рассмотреть подробно.

Выставка поделена на два зала: в большом выставлены экспонаты, рассказывающие о жизни и культуре Древнего Египта, а в маленьком, за перегородкой, воссоздана погребальная камера древнеегипетской пирамиды. Именно там находятся саркофаги с мумиями. Для этого зала Лариса Каменских создала модель саркофага, рядом с которой находятся фигурка ушебти и канопы — ритуальные сосуды, в которые египтяне помещали внутренние органы умерших. Как все специально изготовленные, не коллекционные предметы на выставке, эти макеты можно трогать и даже открывать.

На выставке много текстов, которые складываются в историю о верованиях египтян, об их отношении к загробной жизни. Завершается история рассказом о суде Осириса, который определяет загробные судьбы умерших.

Евгения Наймушина:

— Верования древних египтян напрямую повлия­ли на древнеегипетское искусство. Его, конечно, сегодня непросто понять, и знакомство с взглядами египтян на жизнь и смерть делают его ближе современному зрителю.

Выставка, предназначенная в первую очередь для детей, потребовала очень серьёзной научной проработки. По словам кураторов, в искусстве и системе взглядов древних египтян непросто разобраться даже искусствоведу, по­этому все тексты согласовывались с египтологом Аркадием Зенковым, он же помог кураторам с переводами текстов с древнеегипетского языка на русский.

Выставка будет работать до переезда галереи в новое здание.

Автор фотографий Никита Ажеев.

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