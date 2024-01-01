Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея участвует в выставках русского импрессионизма и авангарда Предметы из коллекции можно увидеть в Москве и Омске Поделиться Твитнуть

Фото: Предоставлено Пермской государственной художественной галереей

Как уже сообщалось неоднократно, Пермская художественная галерея в ожидании переезда в новое здание участвует в многочисленных выставках в разных городах России. Недавно стало известно ещё о двух таких проектах.

В Музее русского импрессионизма, (Москва) с 8 февраля работает выставка «Группа № 13». В переулках эпохи» (0 +), посвящённая отечественному искусству 1930-х годов. В экспозиции собрано почти 300 работ из 17 российских музеев и нескольких частных коллекций. Пермская галерея представила девять графических работ — рисунки Нины и Надежды Кашиных, Татьяны Мавриной, Бориса Рыбченкова и других художников.

Московская группа «13» существовала всего три года (1929 — 1931), но оставила большое и оригинальное наследие. «КоммерсантЪ» пишет о выставке:

«Тринадцать» были группой раннесоветских интеллектуалов и знатоков рисунка. Бег живой линии они ставили выше конструктивистского фотомонтажа или академических штудий. Но что важнее, «Тринадцать» отстаивали право художника самому определять свое место в обществе, быть наблюдателем и летописцем.

Спичкой или пером, тушью или акварелью «Тринадцать» спешили зарисовать толпу в городских парках и на водных станциях, толчею трамваев и извозчиков. Вы увидите и живопись «Тринадцати» разных лет: эта часть их многолетней работы «в стол», скрытая от советского зрителя, впервые показана в диалоге с их любимыми французскими мастерами».

Куратор выставки — Надежда Плунгян, которая по творчеству «Тринадцати» защитила кандидатскую диссертацию. Она не только собрала важнейшие работы мастеров этого направления русского авангарда, но и создала связный рассказ о судьбе художников, которые пережили гонения и травлю, но остались в искусстве и создали мощное творческое направление, прежде всего, в искусстве книжной иллюстрации.

Выставка будет работать до 2 июня.

27 марта в музее им. Михаила Врубеля (Омск) открылась выставка «Под впечатлением. Русский импрессионизм» (0 +), посвящённая 120-летию Союза русских художников. Работы из собрания Пермской галереи стали центральными экспонатами этой масштабной выставки.

Фото: Предоставлено Пермской государственной художественной галереей

«Название выставки «Под впечатлением…» мягко напоминает о том, что русских художников в начале ХХ века вдохновляла свободная живописность, которая пришла из Франции, живопись «впечатленцев» — импрессионистов. Проект собрал произведения из четырёх крупных региональных музеев: Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Тюменского музейно-просветительского объединения, Пермской художественной галереи и собственной коллекции музея им. Врубеля. Цель куратора Натальи Брандт — доказать, что понятие «Русский импрессионизм», которое является в искусствоведении дискуссионным, имеет полное право на существование.

В экспозиции представлены работы Валентина Серова, Михаила Нестерова, Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Константина Юона, Аркадия Рылова, Игоря Грабаря и многих других художников — всего более 100 экспонатов: живопись, графика, скульптура и редкая книга.

Пермская галерея представила 23 живописные работы, среди которых «Автопортрет» Виктора Борисова-Мусатова, «Весна» Осипа Браза, «Портрет композитора А.Н. Серова» Валентина Серова, «Золотая осень» Леонарда Туржанского, «Кошка на окне» Бориса Кустодиева и другие произведения.

Фото: Предоставлено Пермской государственной художественной галереей

Центральными экспонатами выставки стали полотна Абрама Архипова «Баба» и Филиппа Малявина «Девка» из пермской коллекции. Архиповская «Баба» даже была выбрана «лицом» выставки — она размещена на афишах и полиграфической продукции. Оба произведения — жемчужины собрания Пермской художественной галереи, которые покидают её стены лишь в исключительных случаях.

Выставка будет работать до 27 июля.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в помещении временного хранения экспонатов галереи в Перми сейчас работает выставка, посвящённая Древнему Египту. В других городах России можно увидеть русскую и западноевропейскую живопись из пермского собрания, а также пермскую деревянную скульптуру и авторское фото.

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