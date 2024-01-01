Алёна Бронникова DJ Smash выпустил новый клип на песню к 300-летию Перми Композиция стала неофициальным гимном города Поделиться Твитнуть

Андрей Ширман (DJ Smash)

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Андрей Ширман (творческий псевдоним — DJ Smash) опубликовал 9 апреля новый клип на песню «Гимн: Любимая Пермь», записанную в честь 300-летия города. Ролик опубликован на официальной странице музыканта ВКонтакте.

Видео начинается с приезда в Пермь героя СВО, который встречается со своей семьёй, а в конце губернатор Дмитрий Махонин жмёт ему руку на выставке «Мы защищаем свой родной дом». В клипе показаны виды Перми и самые узнаваемые достопримечательности Пермского края: Усьвинские столбы, Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь, Хохловка.

Песню DJ Smash написал в апреле 2023 года по просьбе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, и она стала неофициальным гимном Перми. Позже музыкант выпустил анимационный клип на эту композицию, а летом ученики и учителя пермской школы № 77, где он учился, сняли видеоролик, в котором пермский мишка стал главным героем.

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