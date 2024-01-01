В Перми снова открыта выставка «Мы защищаем свой родной дом» Она будет работать ещё три года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Выставка «Мы защищаем свой родной дом», которая ещё в прошлом году начала работать на территории бывшего завода Шпагина и ставшая продолжением экспозиции «Оружие Победы», вновь открыта для всех желающих. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

Она продлена сразу на три года вперёд — до конца 2026-го.

По словам Махонина, выставка обновлена визуально, дополнена новыми экспонатами и новыми зонами. Это галерея генеральных директоров предприятий Прикамья с середины XIX века, генеалогия развития заводов Перми, начиная с основания города. Добавились также экспонаты времён Великой Отечественной войны: шинель и другие элементы обмундирования солдат, сшитые на «Пермодежде».

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Кроме этого, дополнены экспозиции Пермских пушечных заводов, «Машиностроителя», УНИИКМ и Пермского порохового завода.

Часть экспозиции, посвящённая СВО, стала более детальной. В частности, посетители смогут увидеть обмундирование и защиту участников СВО. Это вещи, которые делают волонтёры: окопные свечи, маскировочные сети, сублимированную еду и др.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Выставка «Мы защищаем свой родной дом» открылась в октябре 2023 года на территории бывшего завода Шпагина. Она посвящена вкладу Прикамья в развитие обороноспособности государства и «вовлечённости пермяков в поддержку спецоперации», как говорили при её открытии чиновники.

Новая экспозиция стала продолжением открывшейся в июне прошлого года выставки «Оружие Победы» и заняла дополнительно 250 кв. м.

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