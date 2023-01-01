Максим Артамонов
В Перми открылась выставка «Мы защищаем свой родной дом»
Она посвящена участникам спецоперации из Пермского края
На территории бывшего заводе им. Шпагина открылась новая выставка «Мы защищаем свой родной дом». Она посвящена вкладу Прикамья в развитие обороноспособности государства и вовлечённости пермяков в поддержку спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Новая экспозиция стала продолжением открывшейся в июне выставки «Оружие Победы» и заняла дополнительно 250 кв. м.
По словам директора Пермского государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова, новая выставка «дала новый опыт по сбору материалов для экспозиции», и чтобы её организовать, «что-то начали собирать ещё в самом начале СВО, что-то комплектовали прямо на ходу».
Новая экспозиция состоит из трёх смысловых блоков. В первом представлен взгляд властей на причины спецоперации, второй блок выставки посвящён сотрудничеству властей Прикамья и Северодонецка (ЛНР). Здесь посетителям расскажут об общем прошлом города и региона, в том числе об эвакуации Северодонецкого азотно-тукового завода в Молотовскую область в 1941-1942 годах, и о нынешней ситуации в этом населённом пункте. Последняя часть выставки рассказывает об участниках СВО из Пермского края и волонтёрах.
Как пояснил директор Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» и соорганизатор выставки «Мы защищаем свой родной дом» Павел Илюшин, «экспозиция перенесена в разряд постоянно действующих, и она будет обновляться с определенной периодичностью».
В рамках выставки планируется проводить «лекции патриотической направленности для нашей молодежи».
Новая выставка будет работать до 2026 года.
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