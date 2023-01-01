Максим Артамонов В Перми открылась выставка «Мы защищаем свой родной дом» Она посвящена участникам спецоперации из Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

На территории бывшего заводе им. Шпагина открылась новая выставка «Мы защищаем свой родной дом». Она посвящена вкладу Прикамья в развитие обороноспособности государства и вовлечённости пермяков в поддержку спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новая экспозиция стала продолжением открывшейся в июне выставки «Оружие Победы» и заняла дополнительно 250 кв. м.

По словам директора Пермского государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова, новая выставка «дала новый опыт по сбору материалов для экспозиции», и чтобы её организовать, «что-то начали собирать ещё в самом начале СВО, что-то комплектовали прямо на ходу».

Новая экспозиция состоит из трёх смысловых блоков. В первом представлен взгляд властей на причины спецоперации, второй блок выставки посвящён сотрудничеству властей Прикамья и Северодонецка (ЛНР). Здесь посетителям расскажут об общем прошлом города и региона, в том числе об эвакуации Северодонецкого азотно-тукового завода в Молотовскую область в 1941-1942 годах, и о нынешней ситуации в этом населённом пункте. Последняя часть выставки рассказывает об участниках СВО из Пермского края и волонтёрах.

Как пояснил директор Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» и соорганизатор выставки «Мы защищаем свой родной дом» Павел Илюшин, «экспозиция перенесена в разряд постоянно действующих, и она будет обновляться с определенной периодичностью».

В рамках выставки планируется проводить «лекции патриотической направленности для нашей молодежи».

Новая выставка будет работать до 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.