Максим Артамонов На Заводе Шпагина откроется выставка об участии пермяков в СВО Экспозиция будет называться «Мы защищаем свой родной дом» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

На площадях бывшего завода им. Шпагина откроется новая выставка «Мы защищаем свой родной дом», посвящённая жителям Пермского края, которые принимали участие в специальной военной операции на территории Украины. В связи с её подготовкой доступ на экспозицию «Оружие Победы» будет временно ограничен. Вход до 19 октября будет осуществляться только по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новая выставка займёт дополнительно 250 кв. м. Экспозиция раскроет «причины спецоперации по материалам Ассоциации исторических и военно-исторических музеев». На ней будут представлены также результаты сотрудничества Пермского края с Северодонецком (ЛНР).

Ещё одна часть выставки расскажет посетителям об участниках СВО из Пермского края.

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