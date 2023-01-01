Алёна Бронникова Ученики пермской школы сняли клип к 300-летию Перми на песню DJ Smash Композиция «Любимая Пермь» стала неофициальным гимном юбилея Поделиться Твитнуть

Андрей Ширман (DJ Smash)

«Яндекс.Дзен»

Ученики и учителя пермской школы №77 сняли видеоролик на неофициальный гимн 300-летия города «Любимая Пермь», созданный музыкантом DJ Smash (Андрей Ширман). Об этом сообщили в администрации Свердловского района.

По информации ведомства, Андрей Ширман окончил эту школу. Два года назад он подарил учреждению профессиональную звукозаписывающую студию, и в этом году в нём открылось молодёжное телевидение.

«Главный герой клипа — пермский мишка. Он — символ семейного тепла и олицетворение мощи родного города. Все, кто родился в Перми, знают — сердца пермяков наполнены нежностью, огромной силой воли, стремлением покорять самые сложные вершины», — сообщает пресс-служба администрации района.

Песню DJ Smash написал в апреле 2023 года по просьбе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Позже Андрей Ширман выпустил клип на эту композицию. Летом музыкант выступит на праздновании Дня города.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.