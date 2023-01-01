Максим Артамонов Появился клип на песню DJ Smash к юбилею Перми Она была заказана два года назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня Андрей Ширман (творческий псевдоним - DJ Smash) выпустил клип на песню "Гимн:Любимая Пермь". Эту песню он записал в честь 300-летия Перми.

Напомним, летом 2021 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, отвечая на вопросы пермяков в прямом эфире сообщества ВКонтакте «Мой город — Пермь», заявил: «Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать».

Позднее исполнитель подтвердил данную информацию и пояснил, что сделает гимн, который понравится подавляющему большинству пермяков. По словам музыканта, гимн должен быть танцевальным, энергичным и с позитивной энергетикой.

Позднее была опубликована часть гимна.

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