Олег Антонов
DJ Smash написал гимн Перми к 300-летию города
Фрагмент композиции он выложил в социальных сетях
DJ Smash (Андрей Ширман) написал гимн Перми к 300-летию города. Фрагмент композиции музыкант выложил в запрещённой на территории РФ социальной сети.
В произведении есть такие слова:
«Снова солнце надо мной,
Возвращаюсь я домой.
Город мой, ты мой талисман,
У твоих я берегов первую свою узнал любовь
И никогда не предам.
Пусть летят года, с тобой всегда
Душа моя, любимая Пермь!
В сердце навсегда со мной мой Пермский край,
Крыльев шум птичьих стай
Мир приносят тебе!
В сердце навсегда со мной мой Пермский край,
Помни, вспоминай!
Если ты пермяк, ты сможешь всё!»
Напомним, летом 2021 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, отвечая на вопросы пермяков в прямом эфире сообщества ВКонтакте «Мой город — Пермь», заявил: «Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать».
DJ Smash подтвердил данную информацию и пояснил, что планирует сделать гимн, который понравится подавляющему большинству пермяков. По словам музыканта, гимн должен быть танцевальным, энергичным и с позитивной энергетикой. Он также добавил, что пишет долго и писать произведение будет не меньше года.
Ранее стал известен гонорар музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) за предстоящее выступление в День города в Перми 12 июня 2023 года. Согласно данным портала госзакупок, с исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб.
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