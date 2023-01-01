Олег Антонов DJ Smash написал гимн Перми к 300-летию города Фрагмент композиции он выложил в социальных сетях Поделиться Твитнуть

Андрей Ширман (DJ Smash)

«Яндекс.Дзен»

DJ Smash (Андрей Ширман) написал гимн Перми к 300-летию города. Фрагмент композиции музыкант выложил в запрещённой на территории РФ социальной сети.

В произведении есть такие слова:

«Снова солнце надо мной,

Возвращаюсь я домой.

Город мой, ты мой талисман,

У твоих я берегов первую свою узнал любовь

И никогда не предам.

Пусть летят года, с тобой всегда

Душа моя, любимая Пермь!

В сердце навсегда со мной мой Пермский край,

Крыльев шум птичьих стай

Мир приносят тебе!

В сердце навсегда со мной мой Пермский край,

Помни, вспоминай!

Если ты пермяк, ты сможешь всё!»

Напомним, летом 2021 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, отвечая на вопросы пермяков в прямом эфире сообщества ВКонтакте «Мой город — Пермь», заявил: «Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать».

DJ Smash подтвердил данную информацию и пояснил, что планирует сделать гимн, который понравится подавляющему большинству пермяков. По словам музыканта, гимн должен быть танцевальным, энергичным и с позитивной энергетикой. Он также добавил, что пишет долго и писать произведение будет не меньше года.

Ранее стал известен гонорар музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) за предстоящее выступление в День города в Перми 12 июня 2023 года. Согласно данным портала госзакупок, с исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб.

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