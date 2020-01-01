Елена Синица Гимн Перми напишет DJ Smash Конкурс на создание гимна объявили ещё в феврале 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира в сообществе «Мой город — Пермь» губернатор Пермского края сообщил, что попросил DJ Smash (пермяк Андрей Ширман — прим.ред.) написать гимн Перми.

«Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать», — сказал Дмитрий Махонин.





Напомним , конкурс на создание гимна был объявлен в феврале 2020 года. Его планировалось провести в два этапа. На первом конкурсная комиссия должна была оценить тексты, а на втором — музыку к ним.





По итогам конкурса три лучших варианта музыкального произведения гимна должны были предложить пермякам. Окончательное решение планировалось принять по результатам интернет-голосования. Автор-победитель должен был получить премию в 300 тыс. руб. за текст и столько же за музыку.

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