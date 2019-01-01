Объявлен конкурс на разработку гимна Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен конкурс на разработку гимна города. Он пройдёт в два этапа — написание текста и создание музыки.

В конкурсе могут принимать участие физические лица, группы лиц, независимо от их возраста и места жительства, творческие союзы, самодеятельные музыкальные и творческие коллективы, творческие студии, композиторы, поэты.

Один автор или коллектив может представить любое количество конкурсных материалов на отдельных электронных носителях.

К участию в первом этапе принимаются оригинальные варианты текста гимна. Текст должен быть стихотворным, на русском языке и «соответствовать нормам права, морали и нравственности».

Кроме того, текст гимна должен отражать историю города Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям. Необходимый объём — не более трёх куплетов и припев.

В середине марта планируется подвести итоги первого этапа, по итогам которого комиссия отберёт три лучших варианта текста гимна. В состав комиссии вошли представители администрации Перми, общественных организаций, краеведы, независимые специалисты в области культуры и искусства, литературы, истории и музыки.

Участники второго этапа конкурса должны будут создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа. Это может быть аудиозапись в формате MP3 в инструментальном (фонограмма «минус») или инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнении либо нотная партитура с указанием автора. Этот этап пройдёт с 30 марта по 30 апреля, по его итогам в середине мая также планируется выбрать три лучших варианта музыкального произведения. Гимн Перми определят горожане путём опроса в интернете.

Авторы-победители получат денежные премии в размере 300 тыс. руб. за текст и столько же за музыку.

Заявки на участие принимают по адресу ул. Ленина, 27, кабинет №13, с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 13:48.

Формы заявок на участие можно найти здесь.