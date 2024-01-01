В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Георгия Белянкина
Его похоронят 10 апреля
В Краснокамске сегодня, 10 апреля, похоронят участника специальной военной операции, рядового Георгия Белянкина. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в соцсетях.
Военнослужащего посмертно наградили Орденом мужества.
Местная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства его гибели и семейное положение не разглашаются.
Прощание с Георгием Белянкиным проходит с 11:00 в местном ДК Гознака.
Как ранее писал «Новый компаньон», 10 апреля похоронят также ещё двух участников СВО: Александра Юркина из д. Зыряново и Артура Алимова из Лысьвы.
Вчера, 9 апреля, также состоялись похороны Сергея Южакова из Октябрьского, который уехал в зону СВО в качестве добровольца в октябре прошлого года. В тот же день похоронили Николая Вязникова из Краснокамска, участвовавшего в спецоперации в должности старшего стрелка.
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