В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Георгия Белянкина Его похоронят 10 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Краснокамска

В Краснокамске сегодня, 10 апреля, похоронят участника специальной военной операции, рядового Георгия Белянкина. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в соцсетях.

Военнослужащего посмертно наградили Орденом мужества.

Местная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства его гибели и семейное положение не разглашаются.

Прощание с Георгием Белянкиным проходит с 11:00 в местном ДК Гознака.

Как ранее писал «Новый компаньон», 10 апреля похоронят также ещё двух участников СВО: Александра Юркина из д. Зыряново и Артура Алимова из Лысьвы.

Вчера, 9 апреля, также состоялись похороны Сергея Южакова из Октябрьского, который уехал в зону СВО в качестве добровольца в октябре прошлого года. В тот же день похоронили Николая Вязникова из Краснокамска, участвовавшего в спецоперации в должности старшего стрелка.

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