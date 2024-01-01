В Пермском крае 9 апреля похоронят погибшего на СВО краснокамца Николай Вязников служил в должности старшего стрелка Поделиться Твитнуть

Николай Вязников

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР при исполнении воинского долга погиб житель Краснокамска Пермского края, рядовой Николай Вязников, об этом сообщили местные власти.

Известно, что военнослужащий служил в должности старшего стрелка.

Прощание с Николаем Вязниковым состоится 9 апреля с 11 часов в ДК Гознака по адресу: Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, 10. Отпевание состоится в храме Святой Екатерины в 12 часов.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вязникова Николая Витальевича», — говорится в сообщении администрации Краснокамского округа.

Ранее сообщалось, что во время СВО на территории Украины погиб уроженец Елово Денис Богданов. А в понедельник, 8 апреля, жители Берёзовского округа Пермского края простились с земляком, погибшим при выполнении боевых задач в зоне военного конфликта, участником боевых действий в Чечне в 1995 году Алексеем Полежаевым.

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