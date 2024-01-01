В зоне СВО погиб участник боевых действий в Чечне из Пермского края Поделиться Твитнуть

Алексей Полежаев

В понедельник, 8 апреля, жители Берёзовского округа Пермского края прощаются с земляком, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО Алексеем Полежаевым. Церемония проходит у здания ДК в с. Берёзовка, похоронят военнослужащего на кладбище в родном селе Володино. Об этом сообщили в администрации округа. «Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Светлая память о защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении властей.

Алексей родился 13 апреля 1976 года. Окончив девять классов в Дубовской средней школе, он обучался в профессиональном училище №17 в Берёзовке по специальности «тракторист».

С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в рядах ВС Российской Федерации, с мая по декабрь 1995 года был участником боевых действий в Чечне.

В 1997 году женился, в семье появились двое детей.

В сентябре 2022 года мужчина был призван по мобилизации. 10 января 2024 года он погиб на территории Донецкой Народной Республики, в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 8 апреля похоронят погибшего в СВО жителя Соликамска 39-летнего Александра Ищука.

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