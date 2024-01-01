В Пермском крае 8 апреля похоронят погибшего в СВО жителя Соликамска Александру Ищуку было 39 лет Поделиться Твитнуть

Александр Ищук

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб соликамец Александр Ищук. Об этом сообщили в администрации Соликамского округа Прикамья, отметив, что военнослужащий погиб героически, при исполнении служебного долга.

Александр родился 26 января 1985 года. После окончания школы в пос. Черное поступил в ПТУ №10, затем работал на предприятиях округа.

Как пишет ВЕТТА, прощание с воином состоится 8 апреля в Храме Иконы Божией Матери «Знамение» в селе Городище с 14.00. Похоронят Александра Ищука на Городищенском кладбище.

В администрация Соликамского городского округа выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего: «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!»

Ранее сообщалось, что в селе Дуброво Оханского городского округа 8 апреля похоронят участника спецоперации, вахтовика Станислава Клюева. Он ушёл воевать на Украину летом прошлого года. Траурный митинг по случаю смерти солдата и прощание с ним состоятся в местном Доме культуры.

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