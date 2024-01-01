В Пермском крае похоронят участника СВО Станислава Клюева Он уехал в зону боевых действий летом прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского городского округа

В селе Дуброво Оханского городского округа 8 апреля похоронят участника спецоперации, вахтовика Станислава Клюева. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета.

Станислав стал жителем Дуброво, когда переехал в неё из Тюмени в 2017 году. Он был электриком по профессии и работал вначале охранником в ПНИ, а затем стал вахтовиком.

«Воевать на Украину ушел летом прошлого года», — рассказали в администрации Оханска, однако когда и где погиб, не уточнили.

Траурный митинг по случаю смерти солдата и прощание с ним состоятся в 11:00 в местом Доме культуры.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 5 апреля похоронили участника СВО из Соликамска Александра Санникова. Он родился и вырос в Соликамске, там же трудился на местных предприятиях. Обстоятельства гибели мужчины на власти также не уточнили.

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