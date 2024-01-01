В Прикамье 5 апреля похоронят погибшего на Украине Александра Санникова Поделиться Твитнуть

Александр Санников

ВКонтакте

Во время специальной военной операции на территории Украины при исполнении служебного долга погиб соликамец Александр Санников. Об этом сообщили представители администрации Соликамского городского округа Прикамья на странице ВКонтакте.

Власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего: «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!»

Александр Геннадьевич родился 2 августа 1977 года. После окончания соликамской школы № 2 он трудился на предприятиях округа. Обстоятельства гибели мужчины на фронте власти не приводят.

Похоронят военнослужащего 5 апреля. Прощание с ним проходит с 10:00 в ДК завода «Урал».

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб житель Верещагинского округа Пермского края Тимофей Тунёв. Ему было 52 года. Мужчина был женат и воспитывал четверых детей.

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