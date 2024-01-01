В зоне СВО погиб отец четверых детей из Пермского края Тимофей Тунёв Поделиться Твитнуть

Тимофей Тунёв

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине в ДНР и ЛНР 9 декабря 2023 года погиб житель Верещагинского округа Прикамья Тимофей Тунёв. Об этом сообщили представители окружной администрации в соцсети ВКонтакте.

«Верещагинский округ скорбит. Вечная память Герою — защитнику Родины. Глубокие соболезнования всем родным и близким. О месте, времени и дате, где пройдёт церемония прощания, сообщим дополнительно. Низкий поклон бойцу, верному военной присяге», — говорится в информации.

Тимофей родился 29 октября 1971 года в дер. Шестипёры Соколовского сельского совета. Восемь классов он окончил в средней школе в п. Субботники. Затем семья переехала в д. Рябины. В 1990 — 1992 годах Тимофей Акилович Тунёв служил в армии. где получил профессию водителя. После службы в ВС, мужчина работал на «Мотовилихинских заводах».

Он был женат и воспитывал четверых детей.

Ранее сообщалось, что от полученного на СВО ранения скончался уроженец Прикамья 36-летний Олег Левченко.

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