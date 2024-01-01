От полученного на СВО ранения скончался уроженец Прикамья Олег Левченко Ему было 36 лет Поделиться Твитнуть

Олег Левченко

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При выполнении специальных задач на территории Луганской Народной Республики пoгиб уроженец Чусовского городского округа Прикамья, рядовой Олег Левченко, об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов и выразил слова соболезнования родным и близким.

«Сегодня простились с нашим земляком Левченко Олегом Алексеевичем. 13 января 2024 года в ходе выполнения специальных задач Олег получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал градоначальник.

Олег Левченко родился 28 января 1987 года в Чусовом. Школу окончил в Осе. До ухода на фронт работал в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи», где зарекомендовал себя очень ответственным и грамотным сотрудником, отзывчивым и готовым помочь товарищам.

Олег был любящий отцом и мужем, рассказали в мэрии. «Это невосполнимая утрата для всех, кто был знаком с Олегом. Олег — наш герой! Покойся с миром!» — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб житель Перми Дмитрий Лобашев.

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