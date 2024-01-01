В зоне СВО погиб Дмитрий Лобашев из Прикамья Мужчину похоронят 4 апреля Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лобашев

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР погиб житель Перми Дмитрий Лобашев. Об этом сообщили представители Суксунского городского округа Прикамья ВКонтакте.

Чиновники сообщили, что суксунец Лобашев в последние годы жил в Перми и оттуда в январе 2024 года отправился на службу в ВС РФ по контракту.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 4 апреля в 12.00 в КДЦ п. Суксун (ул. Кирова, 45).

«И снова печальная новость пришла в наш округ. В зоне специальной военной операции погиб Лобашев Дмитрий Фёдорович. Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память!» — сказано в информации чиновников.

Ранее сообщалось, что в СВО погиб уроженец с. Меркуши (Частинский муниципальный округ) Михаил Казанцев. О мужчине известно, что он родился 12 ноября 1980 года. В 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону спецоперации. Погиб 23 января 2024 года, выполняя боевое задание. О дате и времени прощания с Михаилом Казанцевым власти муниципалитета сообщат дополнительно.

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