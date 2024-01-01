Екатерина Артёмова В ходе СВО погиб контрактник из Пермского края Михаил Казанцев Мужчине было 43 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб уроженец села Меркуши (Частинский муниципальный округ) Михаил Казанцев. Об этом сообщается на официальной странице администрации Частинского муниципального округа ВКонтакте.

О Михаиле Казанцеве известно, что он родился 12 ноября 1980 года. Окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу. В 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону спецоперации. Погиб 23 января 2024 года, выполняя боевое задание.

О дате и времени церемонии прощания с Михаилом Казанцевым и похоронах власти муниципалитета сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации погибли уроженец Коми округа, боец ЧВК «Вагнер» Александр Лесников и житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Владимир Нилогов.

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