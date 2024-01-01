В ходе СВО погиб 46-летний Владимир Нилогов из Прикамья Поделиться Твитнуть

Владимир Нилогов

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В ходе специальной военной операции на Украине в январе 2024 года погиб житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Владимир Нилогов, об этом пишет «Рифей» со ссылкой на местную администрацию.

Чиновники выразили соболезнования семье военнослужащего: « Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Владимир Валентинович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества».

Владимир Нилогов родился в д. Шайдырово 13 сентября 1976 года. Девять классов общеобразовательной школы он окончил в Верх-Юсьве, потом поступил в СПТУ № 44 города Кудымкара. В 1994 году пошёл служить по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации. После армии большую часть жизни работал в сфере лесозаготовки.

В апреле 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.

У Владимира осталась жена и двое детей.

Прощание состоится 30 марта в 12:00 в с. Верх-Юсьва в местном доме культуры.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Ординского муниципального округа Виталий Танчинец.

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